Более 110 жителей Башкирии заразились мышиной лихорадкой

В Башкирии мышиной лихорадкой чаще всего болеют мужчины. Об этом рассказала замначальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Эльвира Султанова.
По ее словам, опасное заболевание диагностировали в большинстве случаев у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Специалист объяснила это тем, что они чаще заняты на сельхозработах и стройках, да и на рыбалку мужчины любят выбираться.
— В целом риск заразиться мышиной лихорадкой есть для людей всех возрастов и социальных групп — в зоне риска как города, так и села, — сказала Султанова.
Всего за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 114 фактов лихорадки.
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