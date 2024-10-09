Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 110 жителей Башкирии заразились мышиной лихорадкой

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, кто чаще болеет мышиной лихорадкой.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии мышиной лихорадкой чаще всего болеют мужчины. Об этом рассказала замначальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Эльвира Султанова.

По ее словам, опасное заболевание диагностировали в большинстве случаев у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Специалист объяснила это тем, что они чаще заняты на сельхозработах и стройках, да и на рыбалку мужчины любят выбираться.

— В целом риск заразиться мышиной лихорадкой есть для людей всех возрастов и социальных групп — в зоне риска как города, так и села, — сказала Султанова.

Всего за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 114 фактов лихорадки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.