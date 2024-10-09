Жители Иркутской области смогут увидеть редкую комету с 9 октября

Жители Иркутской области смогут с 9 октября наблюдать на вечернем небе комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Как сообщают в Иркутском планетарии, для того, чтобы увидеть небесное тело, не нужен специальный телескоп. Хватит ровного горизонта и ясной погоды.
— На минимальном от Земли расстоянии — около 70 млн километров — комета А3 Цзыцзиньшань-ATLAS пройдёт 12 октября. Затем она начнет удаляться от нас. Её яркость при этом будет постепенно уменьшаться, но, с другой стороны, её можно будет наблюдать более длительное время после захода Солнца, — поделились в планетарии.
Впервые эту комету заметили на снимках в январе 2023 года. Их сделали в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае отсюда и пошло ее название. Уже в феврале того же года она вновь попала на снимки телескопа Южноафриканской обсерватории в рамках проекта ATLAS.
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