Жители Иркутской области смогут увидеть редкую комету с 9 октября

— На минимальном от Земли расстоянии — около 70 млн километров — комета А3 Цзыцзиньшань-ATLAS пройдёт 12 октября. Затем она начнет удаляться от нас. Её яркость при этом будет постепенно уменьшаться, но, с другой стороны, её можно будет наблюдать более длительное время после захода Солнца, — поделились в планетарии.