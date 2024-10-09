В Воронеже назвали основную причину транспортного коллапса

Пополнение транспортного парка — это хорошо. Вот только кто на новых автобусах будет ездить? Не стоит забывать, что на данный момент водитель выполняет еще и функции контролера. Не удивительно, что быть Юлием Цезарем, одновременно справляющимся с несколькими делами, и соответственно уставать к концу рабочего дня при возможности выбрать более легкую работу с не меньшей, а то и большей зарплатой мало кто хочет.