В Воронеже назвали основную причину транспортного коллапса

В мэрии Воронежа объяснили причину сбоев в работе общественного транспорта, на которые все чаще жалуются горожане. В основном, претензии сводятся к тому, что нужных автобусов приходится слишком долго ждать.
В городской администрации основной причиной такого положения дел считают нехватку водителей на транспортных предприятиях Воронежа. В начале 2024 года вакантных мест на них было около 500, теперь же их число возросло до 800. В зависимости от доли рынка обеспеченность кадрами на предприятиях варьируется от 20 до 89 процентов. В администрации связывают нежелание идти на эту работу более низкой по сравнению с другими сферами деятельности оплату труда.
В администрации отметили, что за последние несколько месяцев в Воронеж поставили более 100 автобусов, в ближайшее время ожидают еще более 50. Муниципальный «Воронежпассажиртранс» пополнится 14 новыми большими машинами.
Пополнение транспортного парка — это хорошо. Вот только кто на новых автобусах будет ездить? Не стоит забывать, что на данный момент водитель выполняет еще и функции контролера. Не удивительно, что быть Юлием Цезарем, одновременно справляющимся с несколькими делами, и соответственно уставать к концу рабочего дня при возможности выбрать более легкую работу с не меньшей, а то и большей зарплатой мало кто хочет.