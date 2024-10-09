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«Не повод покупать новый дневник». В Минобразования ответили на вопрос про исправления в дневнике

Минобразования сказало об исправлениях в дневниках школьников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, нужно ли белорусским школьникам менять дневники из-за исправлений. Подробнее об этом рассказали в Минобразования.

В ведомстве обратили внимание на вопрос, обсуждаемый в соцсетях о том, нужно ли родителям покупать новые дневники школьникам, если были допущены исправления при их заполнении.

И в Минобразования обратили внимание на то, что порядок ведения дневников учащихся регулируют требования к ведению и их оформлению, которые напечатаны в самом дневнике на третьей странице. Там указано, что все записи в дневнике должны вестись аккуратно, грамотно и разборчивым почерком. А вот исправления не делают дневник «непригодным».

— Исправление ошибки в дневнике не является поводом к приобретению учащимся нового дневника, — ответили в министерстве.

А еще регистрация на репетиционное тестирование 2024−2025 началась в Беларуси.