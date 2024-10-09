«Не повод покупать новый дневник». В Минобразования ответили на вопрос про исправления в дневнике

И в Минобразования обратили внимание на то, что порядок ведения дневников учащихся регулируют требования к ведению и их оформлению, которые напечатаны в самом дневнике на третьей странице. Там указано, что все записи в дневнике должны вестись аккуратно, грамотно и разборчивым почерком. А вот исправления не делают дневник «непригодным».