Пермяки попрощались с бабьим летом

Приволжские регионы прощаются с бабьим летом. Под занавес погодка преподнесла приятный сюрприз. В выходные и понедельник во многих городах столбики термометра приближались к 20-градусной отметке.
Но с середины недели все изменилось — погода начала играть на понижение. В среду днем в Нижнем Новгороде уже было только +6…+10, в четверг синоптики обещают +5…+9, в пятницу — +4…+8. При этом на улице будет сыро и пасмурно.
В выходные тучи отступят, небо прояснится, но вместе с тем и похолодает — утром термометры покажут всего 2 градуса тепла, однако в течение дня солнце прогреет воздух до +10. А вот ночью ожидаются уже заморозки до −2.
Примерно такая же погода ожидается на большей части Приволжского округа. И уж совсем зябко станет на севере. В Кировской области в среду возможны даже снегопады, в Прикамье обильный снег может посыпать в четверг и пятницу.
— Это похолодание связано со смещением арктического антициклона со стороны Новой Земли, — говорит доктор географических наук Андрей Шихов. — Воздух днем еще будет прогреваться, но по ночам будет очень холодно, особенно в ночь на воскресенье, когда ветер окончательно стихнет. В Пермском крае в низинах столбик термометра может опустить до −12 градусов.
Ночные заморозки в выходные прогнозируются и в южных регионах Приволжья. К примеру, даже в южном Оренбурге в ночь на воскресенье температура может понизиться до −4 градусов.
Впрочем, синоптики не исключают, что на следующей неделе температура за окном начнет медленно повышаться.