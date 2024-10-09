Пермяки попрощались с бабьим летом

— Это похолодание связано со смещением арктического антициклона со стороны Новой Земли, — говорит доктор географических наук Андрей Шихов. — Воздух днем еще будет прогреваться, но по ночам будет очень холодно, особенно в ночь на воскресенье, когда ветер окончательно стихнет. В Пермском крае в низинах столбик термометра может опустить до −12 градусов.