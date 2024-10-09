Новосибирская красавица вышла в финал конкурса «Мисс Офис — 2024»

Алина Клюшникова из Новосибирска стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Девушка работает на должности руководителя группы сервисной поддержки клиентов в одной из местных компаний.
— Я творческий человек: занимаюсь вокалом, играю на фортепиано и пишу картины. В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже 4 года являюсь ценным сотрудником в компании, — пишет Алина в своей анкете на сайте конкурса.
Финалисток выбирают по итогам пользовательского голосования на сайте конкурса, где размещаются анкеты девушек.
Теперь Алине придется побороться за первое место с претендентками из других регионов, которые так же прошли отборочный этап.
Напомним, что в проекте участвуют девушки от 20 до 35 лет, которые работают в офисе юристами, пресс-секретарями, экономистами и бухгалтерами.