Новосибирская красавица вышла в финал конкурса «Мисс Офис — 2024»

— Я творческий человек: занимаюсь вокалом, играю на фортепиано и пишу картины. В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже 4 года являюсь ценным сотрудником в компании, — пишет Алина в своей анкете на сайте конкурса.