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Новосибирская красавица вышла в финал конкурса «Мисс Офис — 2024»

Алина — творческий человек.

Источник: сайт конкурса

Алина Клюшникова из Новосибирска стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Девушка работает на должности руководителя группы сервисной поддержки клиентов в одной из местных компаний.

— Я творческий человек: занимаюсь вокалом, играю на фортепиано и пишу картины. В работе использую креативный подход, что помогает мне находить нестандартные решения, поэтому уже 4 года являюсь ценным сотрудником в компании, — пишет Алина в своей анкете на сайте конкурса.

Финалисток выбирают по итогам пользовательского голосования на сайте конкурса, где размещаются анкеты девушек.

Теперь Алине придется побороться за первое место с претендентками из других регионов, которые так же прошли отборочный этап.

Напомним, что в проекте участвуют девушки от 20 до 35 лет, которые работают в офисе юристами, пресс-секретарями, экономистами и бухгалтерами.

мода и красота