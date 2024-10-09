Время избавиться от накопившейся мелочи: банки в Челябинске до 20 октября обменивают монеты на купюры

В Челябинской области 7 октября началась акция «Монетная неделя». Правда, обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить ее на банковский счет можно будет в течение 144 дней. Акция проводится уже не в первый раз, но отличает ее в этом году то, что мелочь будут принимать не только в банках, но и в магазинах крупной торговой сети «Монетка». Рассказываем, куда сдать монеты в Челябинске и области, и какие условия.