Время избавиться от накопившейся мелочи: банки в Челябинске до 20 октября обменивают монеты на купюры

В Челябинской области 7 октября началась акция «Монетная неделя». Правда, обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить ее на банковский счет можно будет в течение 144 дней. Акция проводится уже не в первый раз, но отличает ее в этом году то, что мелочь будут принимать не только в банках, но и в магазинах крупной торговой сети «Монетка». Рассказываем, куда сдать монеты в Челябинске и области, и какие условия.
Как принять участие в «Монетной неделе»
Условия участия в акции очень просты: вы можете сдать любое количество монет. Подойдут любые монеты, находящиеся в обращении, выпущенные после 1997 года. Чтобы сэкономить время, рекомендуем заранее рассортировать монеты по номиналу. Приносить можно даже погнутые, потемневшие или поцарапанные монеты.
При обращении в банк потребуется паспорт. Там вы сможете обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на свой счет. Если же вы решите сдать металлические деньги в магазин «Монетка», то паспорт вам не понадобится. Однако в магазине вы сможете только обменять монеты на бумажные купюры.
Куда сдать мелочь в Челябинске
Монеты принимают не только в Челябинске, но и Магнитогорске, Копейске, Миассе, Озерске и многих других городах области. Поскольку список достаточно большой, подробно по каждому городу можно посмотреть на сайте. Мы даем подробный список адресов банков и магазинов в Челябинске.
— проспект Ленина, 26А — Россельхозбанк;
— ул. 40-летия Победы, 16А — «Монетка»;
— ул. Братьев Кашириных, 68 — «Монетка»;
— ул. Гагарина, 5 — «Монетка»;
— ул. Курчатова, 2 — «Монетка»;
— проспект Ленина, 64д — «Монетка»;
— ул. Салавата Юлаева, 5 — «Монетка»;
— ул. Трашутина, 20А — «Монетка»;
— проспект Комсомольский, 83 — ЧЕЛИНДБАНК;
— ул. Дзержинского, 93Б — ЧЕЛИНДБАНК;
— ул. Блюхера, 53 — ЧЕЛИНДБАНК;
— ул. Первой Пятилетки, 12 — ЧЕЛИНДБАНК;
— ул. Цвиллинга, 66а — ЧЕЛИНДБАНК;
— проспект Комсомольский, 108 — Челябинвестбанк;
— проспект Комсомольский, 122 — Челябинвестбанк;
— ул. Труда, 78 — Челябинвестбанк;
— ул. Академика Королева, 20 — Челябинвестбанк;
— ул. Свободы, 155 стр. 1 — Челябинвестбанк;
— проспект Краснопольский, 7 — Челябинвестбанк;
— ул. Кузнецова, 13 — Челябинвестбанк;
— ул. Гагарина, 36 — Челябинвестбанк;
— ул. Масленникова, 2 — Челябинвестбанк;
— ул. Громова, 9 — Челябинвестбанк;
— ул. Гагарина, 23Б — Челябинвестбанк;
— ул. 40-летия Октября, 21 — Челябинвестбанк;
— ул. Салютная, 8 — Челябинвестбанк;
— ул. Богдана Хмельницкого, дома 22 и 10 — Челябинвестбанк;
— ул. 50-летия ВЛКСМ, 33 — Челябинвестбанк;
— проспект Ленина, 69 — Челябинвестбанк;
— ул. Чайковского, 183 — Челябинвестбанк;
— проспект Комсомольский, дома 41 и 84 — Челябинвестбанк;
— ул. Разина, 9 — Челябинвестбанк;
— ул. 250-летия Челябинска, 10 — Челябинвестбанк;
— ул. Братьев Кашириных, 54 — Челябинвестбанк;
— ул. Цинковая, 1 — Челябинвестбанк;
— ул. Чичерина, 29 — Челябинвестбанк;
— ул. Кузнецова, 6 — Челябинвестбанк;
— ул. Салавата Юлаева, 3 — Челябинвестбанк;
— ул. Труда, 30 — Челябинвестбанк;
— ул. Курчатова, 22 — Челябинвестбанк;
— ул. Цвиллинга, 46 — Челябинвестбанк;
— ул. Братьев Кашириных, 160 — Челябинвестбанк;
— ул. Елькина, 61 — Челябинвестбанк;
— проспект Ленина, 76 — Челябинвестбанк;
— ул. Комарова, 110 — Челябинвестбанк;
— пер. Лермонтова, 4а — Челябинвестбанк;
— ул. Гагарина, 26 — Челябинвестбанк;
— ул. Пограничная, 19 — Челябинвестбанк;
— площадь Революции, 8 — Челябинвестбанк;
— ул. Красноармейская, 116 — Банк ГПБ;
— ул. Доватора, 21, помещ 1 — «Монетка»;
— проспект Комсомольский, 48 — «Монетка»;
— проспект Ленина, 81 — Промсвязьбанк;
— площадь Революции, 5 — Агропромкредит;
— проспект Ленина, 28 — Банк ВТБ;
— ул. Свободы, 159 — «Монетка»;
— ул. Зальцмана, 20 — Челябинвестбанк;
— ул. Воровского, 64 — Челябинвестбанк;
— проспект Ленина, дома 64Д и 83 — Челябинвестбанк и Банк ВТБ;
— ул. Салавата Юлаева, 23А стр 1 — «Монетка»;
— ул. Доватора, 29 — Банк ДОМ.РФ;
— ул. Советская (Новосинеглазово), 13 — Сбербанк;
— ул. Труда, 172 — Банк ГПБ;
— ул. Кирова, 7 — Сбербанк;
— ул. Кирова, 5В — Абсолют банк;
— ул. Маркса, 80 — Челиндбанк;
— проспект Героя России Родионова Е. Н., 19 — Челиндбанк;
— ул. Кирова, 147 — Челябинвестбанк;
— ул. Братьев Кашириных, дома 102 и 124 — Челябинвестбанк;
— проспект Победы, 147А — Челябинвестбанк;
— ул. Мамина, 13 — Челябинвестбанк;
— ул. Черкасская, 26 — Челябинвестбанк;
— проспект Комсомольский, дома 33 и 65 — Челябинвестбанк;
— ул. Братьев Кашириных, дома 97 и 107 — Челябинвестбанк;
— ул. Молодогвардейцев, 60В — Челябинвестбанк;
— проспект Комсомольский, 32 — Челябинвестбанк;
— проспект Победы, 115 — Челябинвестбанк;
— ул. Гагарина, 52 — Челябинвестбанк;
— ул. Коммуны, 35 — Ак Барс банк;
— ул. Богдана Хмельницкого, 14 — Сбербанк;
— ул. Маркса, 38 — Райффайзенбанк,
Отметим, что во время последней акции жители Челябинской области сдали в банки более 1,2 миллиона монет на сумму 5,5 миллиона рублей.