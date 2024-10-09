В Таганроге после вмешательства прокуратуры отремонтировали фасад жилого дома

На Октябрьской площади в Таганроге после прокурорской проверки оперативно отремонтировали фасад жилого дома.
— Управляющая компания содержала объект в ненадлежащем состоянии. В связи с этим в адрес директора организации внесли представление с требованием как можно скорее исправить ситуацию, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Кроме прямого обращения к руководству УК, «виновное должностное лицо» привлекли к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).
Напомним, также сотрудники прокуратуры помогли получить жилье пенсионеру из Таганрога.