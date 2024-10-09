Автоинспекторы призывают водителей Перми сменить летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция Прикамья обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, с 9 октября в Перми ожидается выпадение снега и понижение температуры воздуха до отрицательных отметок. К утру четверга может сформироваться снежный покров высотой до 5−10 сантиметров, на дорогах возможно образование наледи.