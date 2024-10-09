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Автоинспекторы призывают водителей Перми сменить летнюю резину на зимнюю

Ожидается выпадение снега, понижение уличных температур до отрицательных отметок.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Прикамья обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, с 9 октября в Перми ожидается выпадение снега и понижение температуры воздуха до отрицательных отметок. К утру четверга может сформироваться снежный покров высотой до 5−10 сантиметров, на дорогах возможно образование наледи.

Пермские автоинспекторы призывает водителей начать активную подготовку автомобиля к зимнему сезону. В частности, сменить летнюю резину на зимнюю и позаботиться о техническом состоянии машины.

Также автомобилистам необходимо перестроить стиль вождения, выбирая пониженную скорость и исключить резкие маневры, перестроения и торможения. Следует соблюдать дистанцию и применять торможение плавно, неоднократными нажатиями на педаль.

ГИБДД