Автоинспекторы призывают водителей Перми сменить летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция Прикамья обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, с 9 октября в Перми ожидается выпадение снега и понижение температуры воздуха до отрицательных отметок. К утру четверга может сформироваться снежный покров высотой до 5−10 сантиметров, на дорогах возможно образование наледи.
Пермские автоинспекторы призывает водителей начать активную подготовку автомобиля к зимнему сезону. В частности, сменить летнюю резину на зимнюю и позаботиться о техническом состоянии машины.
Также автомобилистам необходимо перестроить стиль вождения, выбирая пониженную скорость и исключить резкие маневры, перестроения и торможения. Следует соблюдать дистанцию и применять торможение плавно, неоднократными нажатиями на педаль.