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В Омске согласовали проект школы в Ясной Поляне

ОМСК, 9 октября, ФедералПресс. Проектная документация общеобразовательной школы в микрорайоне Ясная Поляна, строительство которой с прошлого года находится на паузе, наконец прошла экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Источник: Reuters

«Проект прошел госэкспертизу. На экспертизу отправляли скорректированную смету строительства. В ней в новых ценах были указаны материалы и стоимость работ», — говорится в сообщении. Положительное заключение по проектной документации «Омскоблстройзаказчик» было получено накануне, 8 октября. Какой именно будет новая стоимость, пока не сообщается, информирует «Город55».

Согласно расценкам позапрошлого года, стоимость строительства школы на 1122 места в Ясной Поляне составляла 1,145 миллиардов рублей. Строительство школы в микрорайоне Ясная Поляна было приостановлено в августе прошлого года. Тогда с подрядчиком был расторгнут контракт. В итоге в конце 2023-го школу даже исключили из перечня нацпроектов. Таким образом, жителям микрорайона, который был построен 16 лет назад, и дальше приходится жить без школы и водить детей в другие учебные заведения.

Напомним, что психолог Евгения Васильева дала родителям школьников ценный совет про учителей.

строительство