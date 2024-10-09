В Омске согласовали проект школы в Ясной Поляне

Согласно расценкам позапрошлого года, стоимость строительства школы на 1122 места в Ясной Поляне составляла 1,145 миллиардов рублей. Строительство школы в микрорайоне Ясная Поляна было приостановлено в августе прошлого года. Тогда с подрядчиком был расторгнут контракт. В итоге в конце 2023-го школу даже исключили из перечня нацпроектов. Таким образом, жителям микрорайона, который был построен 16 лет назад, и дальше приходится жить без школы и водить детей в другие учебные заведения.