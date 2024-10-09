Виртуальные концертные залы открылись в Чусовом, Куеде и Уинском

С их учётом, в сеть виртуальных концертных залов в Прикамье выросла до 49 филиалов в 40 муниципальных образованиях. Они открываются в Пермском крае благодаря национальному проекту «Культура». Такой зал — это площадка, вмещающая в себе комплекс оборудования, который позволяет проводить прямую трансляцию различных мероприятий из центральных концертных залов всей страны. Для жителей небольших и отдалённых населённых пунктов это возможность бесплатно бывать на культурных событиях, просто онлайн.