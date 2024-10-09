Виртуальные концертные залы открылись в Чусовом, Куеде и Уинском

Виртуальные концертные залы открылись в ещё трёх территориях Пермского края — Чусовом, Куеде и Уинском, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С их учётом, в сеть виртуальных концертных залов в Прикамье выросла до 49 филиалов в 40 муниципальных образованиях. Они открываются в Пермском крае благодаря национальному проекту «Культура». Такой зал — это площадка, вмещающая в себе комплекс оборудования, который позволяет проводить прямую трансляцию различных мероприятий из центральных концертных залов всей страны. Для жителей небольших и отдалённых населённых пунктов это возможность бесплатно бывать на культурных событиях, просто онлайн.
Виртуальные концертные залы открываются за счёт федерального проекта, однако имеют и региональную поддержку. К примеру, в Куеде и Уинском оснащение зала удалось приобрести за счёт средств краевого бюджета.
Как уточняют в региональном минкульте, гости новых виртуальных концертных залов стали зрителями открытия XIX международного фестиваля органной музыки. Оркестр и орган прозвучали в Большом концертном зале Пермской филармонии, но в итоге его услышали по всему Пермскому краю. С концертом симфонической музыки выступил Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением главного дирижера оркестра, народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова. Сольную партию на органе исполнил народный артист республики Владислав Муртазин.
Пермский край стал одним из первых регионов, где начали активно развивать сеть виртуальных концертных залов (ещё с 2014 года), о чём ранее неоднократно говорил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Проект для региона важный — об этом говорит положительная обратная связь от жителей. Виртуальные концертные залы позволяют приобщаться к искусству жителям малых населенных пунктов. Будем развивать проект дальше», — прокомментировал ситуацию глава региона.
Напомним, в 2024 году общероссийскому проекту виртуальных концертных залов исполняется 10 лет. Система онлайн трансляций позволяет слушать лучшие концертные программы, быть в курсе самых интересных музыкальных событий страны, оценивать раритетные записи концертов прошлых сезонов.