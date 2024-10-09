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Более 300 тысяч жителей Хабаровского края уже привились от гриппа

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

В Хабаровском крае продолжается кампания по вакцинации от гриппа. На данный момент привито более 300 тысяч человек, из них более 90 тысяч — дети. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Кампания охватывает наиболее уязвимые группы: дошкольников, школьников, людей с хроническими заболеваниями, а также сотрудников образовательных и медицинских учреждений. Привиться также могут работники социальной, транспортной и коммунальной сфер», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Ситуация с заболеваемостью находится под контролем Управления здравоохранения.

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