В Татарстане увеличат штрафы до 1 млн рублей за нарушение уличной торговли

«Законопроект направлен на усиление административной ответственности за нарушение порядка организации уличной торговли и оказания услуг, связанных с развлечением населения, в неустановленных местах. А также на совершенствование нормы, предусматривающей ответственность за неуплату за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке», — рассказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.