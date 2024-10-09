Разработали керамический материал для ускорения создания магнитных холодильников

По словам исследователей, созданные ими соединения бора могут еще применяться и в качестве термобарьерного покрытия в высокотемпературных средах для защиты других материалов от теплового удара и окисления, а также как катализатор для синтеза аммиака или для поглощения нейтронов в ядерных реакторах или высокочастотных волн в электротехнических приборах. Это значительно расширяет практическую применимость этого керамического материала, подытожили ученые.