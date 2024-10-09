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Минприроды проверили стихийную свалку отходов в мигрантском районе Новосибирска

Материалы направили в мэрию, полицию и Россельхознадзор.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии новосибирской области проверили незаконную свалку мусора на улице Тульской. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Министерства, мигранты выбрасывали разные отходы за забор у водоохранной зоны.

— На территории была стихийная свалка мусора, отходов и туш, которые выбрасывали через забор. Специалисты выехали к месту. Материалы направили в мэрию, полицию и Россельхознадзор для дальнейших разбирательств, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в Минприроды.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске ликвидируют стихийную свалку покрышек на гоночном кольце. Власти поясняют, что старую резину на свалку привозят недобросовестные горожане. Количество отходов растет каждую ночь.

экология