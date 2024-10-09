Минприроды проверили стихийную свалку отходов в мигрантском районе Новосибирска

— На территории была стихийная свалка мусора, отходов и туш, которые выбрасывали через забор. Специалисты выехали к месту. Материалы направили в мэрию, полицию и Россельхознадзор для дальнейших разбирательств, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в Минприроды.