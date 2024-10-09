В Новосибирске 200 жителей пожаловались в прокуратуру на отсутствие отопления

«Задача в этом году была не допустить ситуации, как было в январе 2024 года (коммунальная авария на левом берегу — прим. ред). В течение длительного времени мы боролись с ее последствиями, произвели определенную корректировку, в том числе и в организации наших надзорных мероприятий. Системно подошли к исследованию коммуникаций, износ которых был достаточно высокий. Обследовали 32 км коммунальных сетей. По всем участкам определили подрядчиков и осуществили должный контроль за проведением ремонтных работ. Эту работу начали заранее и уже в августе начали подводить первые итоги данной деятельности», — прокомментировал заместитель прокурора региона.