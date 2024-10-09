Пятая за октябрь вспышка Х-класса на Солнце вызовет магнитную бурю

Пятая по счету вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на поверхности Солнца в четыре часа ночи по Москве. По своей силе она уступает другим недавним мощным проявлениям солнечной активности, однако при этом выброс плазмы был точно направлен в сторону Земли, а не пройдет мимо нашей планеты или заденет ее по касательной, как в случае с другими октябрьскими выбросами плазмы, связанными со вспышками класса X.