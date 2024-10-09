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Стало известно, какую сумму Канье Уэсту предлагали за концерт в Москве

Столько предлагала звезде одна из крупных промышленных компаний. Поначалу артист согласился, но затем отклонил предложение.

Источник: Звук

Столько предлагала звезде одна из крупных промышленных компаний. Поначалу артист согласился, но затем отклонил предложение.

Также агентство SAV Entertainment, привозившее в Россию Metallica и Linkin Park, предлагало Йе около пяти миллионов, сообщает Telegram-канал Mash. Корпорация PMI, занимавшаяся концертами Леди Гаги и The Rolling Stones, готова была отдать четыре миллиона, а компания TCI — три.

Ранее ходили слухи, что Канье выступит в столице 6 сентября. Во время своего визита в Москву в июне исполнитель осматривал площадки «Лужники» и «ВЭБ Арена». Известно, что переговоры с некоторыми организациями все еще ведутся.