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В Новосибирске таинственно скончался профессор медицинского института Павел Железный

На 76-м году жизни скончался заведующий кафедрой стоматологии детского возраста НГМУ профессор Павел Железный.

Источник: Reuters

Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Отмечается, что профессор более двадцати лет являлся главным внештатным детским стоматологом Областного управления здравоохранения. Кроме этого, он стоял у истоков создания стоматологического факультета Новосибирского государственного медуниверситета.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой 7 октября. Его тело было обнаружено на ул. Депутатской под окнами дома, где он жил со своей супругой.

Стоит отметить, что в этот день неизвестный мужчина совершил нападение на корреспондента ОТС Ксению Корзун, которая прибыла на место происшествия. Девушка рассказывает, что мужчина отобрал у нее мобильный телефон и разбил.