В Новосибирске таинственно скончался профессор медицинского института Павел Железный

Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Отмечается, что профессор более двадцати лет являлся главным внештатным детским стоматологом Областного управления здравоохранения. Кроме этого, он стоял у истоков создания стоматологического факультета Новосибирского государственного медуниверситета.
По предварительной информации, мужчина покончил с собой 7 октября. Его тело было обнаружено на ул. Депутатской под окнами дома, где он жил со своей супругой.
Стоит отметить, что в этот день неизвестный мужчина совершил нападение на корреспондента ОТС Ксению Корзун, которая прибыла на место происшествия. Девушка рассказывает, что мужчина отобрал у нее мобильный телефон и разбил.