Думали, проблемы с сердцем, а оказался рак: Ростовчанка чувствовала себя здоровой, но стала пациенткой онколога

В Ростове у 56-летней женщины, которая считала себя здоровой, врачи нашли проблемы с сердцем и рак сразу. Об этом случае рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.
— Женщина обратилась в Городскую поликлинику № 1 для диспансеризации. Во время обследования врач впервые выявил у нее фибрилляцию предсердий, — прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.
Как объясняют медики, при фибрилляции предсердий из-за изменения электрической активности предсердий каждое мышечное волокно в них сокращается отдельно, а сердце работает в неправильном ритме. При этой аритмии у человека обнаруживается нерегулярный пульс.
— На втором этапе обследования было обнаружено новообразование в малом тазу, и вскоре был поставлен диагноз — рак яичника.
Важно, что заболевание удалось выявить на самой ранней стадии, и сейчас женщина уже проходит все необходимое лечение.
— Этот случай подтверждает, насколько важно проходить регулярные медицинские осмотры, — напомнили в донском минздраве. — Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение» во всех поликлиниках Ростовской области.