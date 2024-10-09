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Думали, проблемы с сердцем, а оказался рак: Ростовчанка чувствовала себя здоровой, но стала пациенткой онколога

Ростовчанка не жаловалась на здоровье, но у нее нашли проблемы с сердцем и рак.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове у 56-летней женщины, которая считала себя здоровой, врачи нашли проблемы с сердцем и рак сразу. Об этом случае рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

— Женщина обратилась в Городскую поликлинику № 1 для диспансеризации. Во время обследования врач впервые выявил у нее фибрилляцию предсердий, — прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.

Как объясняют медики, при фибрилляции предсердий из-за изменения электрической активности предсердий каждое мышечное волокно в них сокращается отдельно, а сердце работает в неправильном ритме. При этой аритмии у человека обнаруживается нерегулярный пульс.

— На втором этапе обследования было обнаружено новообразование в малом тазу, и вскоре был поставлен диагноз — рак яичника.

Важно, что заболевание удалось выявить на самой ранней стадии, и сейчас женщина уже проходит все необходимое лечение.

— Этот случай подтверждает, насколько важно проходить регулярные медицинские осмотры, — напомнили в донском минздраве. — Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение» во всех поликлиниках Ростовской области.