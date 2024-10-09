Староста Армянской апостольской церкви построит склад на Восточном обходе

По данным сервиса Kartoteka.ru, Григор Тащян в качестве ИП ведет деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью. Господин Тащян указан учредителем и руководителем двух пермских компаний, которые работают в области покупки, продажи, аренды и управления недвижимостью — «Реком» Ко и «Реком». С 2020 года предприниматель является старостой Армянской апостольской церкви «Сурб Григор Лисаворич» в Перми.