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Староста Армянской апостольской церкви построит склад на Восточном обходе

Предприниматель Григор Тащян, староста Армянской апостольской церкви «Сурб Григор Лисаворич», построит склад на Восточном обходе.

Источник: Коммерсантъ

Разрешение на возведение склада на ул. Восточный обход, 82, господин Тащян получил 4 сентября. Объект разместится на земельном участке площадью 1,8 га по ул. Восточный обход, 82, за нежилыми складскими и производственными строениями.

По данным сервиса Kartoteka.ru, Григор Тащян в качестве ИП ведет деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью. Господин Тащян указан учредителем и руководителем двух пермских компаний, которые работают в области покупки, продажи, аренды и управления недвижимостью — «Реком» Ко и «Реком». С 2020 года предприниматель является старостой Армянской апостольской церкви «Сурб Григор Лисаворич» в Перми.

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