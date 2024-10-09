Литовцы отказались играть против белорусов в чемпионате мира по пляжному футболу

Спортсмены сборной Литвы по пляжному футболу отказались играть против команды Беларуси на чемпионате в Испании, пишет БелТА.
Так, литовцы не выйдут против белорусов на чемпионате мира по пляжному футболу в плей-офф отборочного этапа, который проходит в Испании.
О таком совместном с командой решении сообщили в Федерации футбола Литвы.
Матч ⅛ финала отборочного этапа чемпионата мира должен был состояться 9 октября. Сборной Литвы засчитают техническое поражение со счетом 0 — 3. Белорусская команда пройдет в следующий этап.
Тем временем белоруска Арина Соболенко обыграла Синякову, выйдя в третий круг турнира в Ухане.
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