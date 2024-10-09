Трассу Усть-Кут — Уоян восстанавливают в Иркутской области

В Усть-Кутском районе ведутся работы сразу на двух трассах и мостовом переходе. В первом случае в надлежащее состояние приводят участки на автодороге Усть-Кут-Уоян. Также работы по выравниванию проезжей части и уплотнению дороги производят на участках от поселка Звездный до Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.