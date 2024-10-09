Трассу Усть-Кут — Уоян восстанавливают в Иркутской области

В Усть-Кутском районе ведутся работы сразу на двух трассах и мостовом переходе. В первом случае в надлежащее состояние приводят участки на автодороге Усть-Кут-Уоян. Также работы по выравниванию проезжей части и уплотнению дороги производят на участках от поселка Звездный до Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— По поручению губернатора Игоря Кобзева ознакомился с ходом работ по содержанию дороги Усть-Кут-Уоян. На участках ведут дорожные работы для подготовки к зимнему периоду. Их планируется закончить к концу октября, — сказал директор «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.
На участках дороги в Звездный работает пять машин техники. Выравнивание и уплотнение провели на протяженности более 20 километров от Магистрального до Окунайского. Также продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Лена. Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что редкую комету можно будет увидеть в небе Иркутской области с 9 октября.