До −11 градусов похолодает в Иркутской области в ночь на 11 октября

Такая же погода ожидается и в ночь на субботу. Днем воздух прогреется всего лишь до −2…+3 градусов, но это по области. В Иркутске снова может потеплеть до +6…+11. Так что успеваем погреться и погулять, пока погода позволяет, ведь уже днем в воскресенье в столице Приангарья прогнозируют всего +3 градуса, небольшой дождь или снег, а ночью до −6.