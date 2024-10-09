До −11 градусов похолодает в Иркутской области в ночь на 11 октября

Осень уверенно вступает в свои права. Так, в пятницу, 11 октября в Иркутской области может пройти дождь и мокрый снег. Будет дуть ветер со скоростью 5−10 м/с, а ночью температура упадет до −1…-6 градусов, при прояснении и вовсе подморозит до −11!
— Днем столбик термометра покажет 0…+5, местами до −5, при малооблачной погоде в южных районах до +10, — рассказали в Иркутском гидрометцентре.
Такая же погода ожидается и в ночь на субботу. Днем воздух прогреется всего лишь до −2…+3 градусов, но это по области. В Иркутске снова может потеплеть до +6…+11. Так что успеваем погреться и погулять, пока погода позволяет, ведь уже днем в воскресенье в столице Приангарья прогнозируют всего +3 градуса, небольшой дождь или снег, а ночью до −6.