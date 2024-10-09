В Уфе заведующая детсадом заплатила за травму маленького воспитанника.

Прокуратура Октябрьского района Уфы проверила исполнение законодательства о профилактике детского травматизма. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что в августе 2024 года 3-летний мальчик, находясь в детсаду, во время игры на детской горке упал с нее на правую руку. О случившемся воспитатель не уведомила руководство, в связи с чем ребенку не была оказана своевременная помощь. Лишь вечером того же дня родители отправились с ним в травмпункт, где был установлен двойной перелом руки.