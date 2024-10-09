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Омич не пускал медиков к 7-летней дочке

Управление Росгвардии по Омской области сообщило в среду, 9 октября 2024 года, об оказании помощи в госпитализации 7-летней девочки.

Как заявляется, во вторник, 8 октября, около 21:30 Росгвардию вызвала к жилому дому бригада скорой.

«На месте выяснилось, что в ходе семейной ссоры 41-летний супруг выгнал из дома жену, оставив с собой в квартире 7-летнюю дочь, нуждавшуюся в медицинской помощи из-за травмы ноги. Мужчина отказывался впускать в квартиру медиков, и они приняли решение вызвать росгвардейцев, воспользовавшись тревожной кнопкой. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с прибывшими полицейскими в ходе беседы смогли убедить мужчину открыть дверь и позволить медикам оказать помощь его дочери», — рассказали в ведомстве.

В результате осмотра медики, как сообщается, предположили, что у девочки ушиб стопы, и госпитализировали ее.