Омич не пускал медиков к 7-летней дочке

«На месте выяснилось, что в ходе семейной ссоры 41-летний супруг выгнал из дома жену, оставив с собой в квартире 7-летнюю дочь, нуждавшуюся в медицинской помощи из-за травмы ноги. Мужчина отказывался впускать в квартиру медиков, и они приняли решение вызвать росгвардейцев, воспользовавшись тревожной кнопкой. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с прибывшими полицейскими в ходе беседы смогли убедить мужчину открыть дверь и позволить медикам оказать помощь его дочери», — рассказали в ведомстве.