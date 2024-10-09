Жители Уфы, у которых нет тепла в домах, будут платить за него по факту

Стало известно, как будут платить жители Уфы после начала отопительного сезона. Как объяснили в БашРТС, если дом не оборудован приборами учета, то плата за тепло будет приходить в течение восьми месяцев — с сентября по апрель.
— В тех домах, где есть общедомовой прибор учета тепла, плата зависит от расхода тепловой энергии каждым конкретным домом, — пояснили в компании.
Таким образом, те уфимцы, в квартирах которых нет тепла до сих пор, но у них есть счетчики, заплатить лишь за фактическое потребление.
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