Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане в четверг

По данным синоптиков, усилений ветра стоит ожидать в утренние и дневные часы. Местами порывы могут достигать 15−18 м/с.
Напомним, что в ближайшие дни в регионе произойдет заметное похолодание, связанное с влиянием атмосферных фронтов циклона.
10 октября в Татарстане прогнозируется сильный ветер. Об ухудшении погодных условий рассказали в Гидрометцентре республики.
По данным синоптиков, усилений ветра стоит ожидать в утренние и дневные часы. Местами порывы могут достигать 15−18 м/с.
Напомним, что в ближайшие дни в регионе произойдет заметное похолодание, связанное с влиянием атмосферных фронтов циклона.