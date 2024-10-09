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Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане в четверг

10 октября в Татарстане прогнозируется сильный ветер. Об ухудшении погодных условий рассказали в Гидрометцентре республики.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: Reuters

По данным синоптиков, усилений ветра стоит ожидать в утренние и дневные часы. Местами порывы могут достигать 15−18 м/с.

Напомним, что в ближайшие дни в регионе произойдет заметное похолодание, связанное с влиянием атмосферных фронтов циклона.