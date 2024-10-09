Почти 70 тысяч соотечественников переселились в НСО по госпрограмме

Соотечественники, переехавшие в область, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки. К ним относятся единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, а также финансовая помощь на обустройство в размере 20 тысяч рублей для участников программы, обучающихся в местных образовательных учреждениях. Кроме того, талантливые студенты-соотечественники могут получать ежемесячную стипендию от правительства Новосибирской области в размере 3035 рублей. Для школьников из многодетных и малоимущих семей предусмотрено горячее питание.