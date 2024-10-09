Почти 70 тысяч соотечественников переселились в НСО по госпрограмме

С 2009 года в Новосибирской области успешно реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». За время действия программы регион стал новым домом для 69 тысяч соотечественников. С начала текущего года более 700 человек выразили желание участвовать в этой программе.
Согласно данным министерства труда и социального развития региона, с января по сентябрь 2024 года на рассмотрение поступило 738 заявлений от соотечественников. Наибольшее количество желающих переселиться в Новосибирскую область составляют граждане Республики Казахстан — они составляют 84,9% от общего числа заявок.
Ольга Лаврова, начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области, сообщила, что из числа прибывших за указанный период 706 человек нашли работу или начали заниматься предпринимательской деятельностью. Из них 600 человек трудоустроены по найму, 48 стали индивидуальными предпринимателями (включая самозанятых), а 58 человек продолжают обучение в профессиональных образовательных учреждениях и вузах региона.
Соотечественники, переехавшие в область, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки. К ним относятся единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, а также финансовая помощь на обустройство в размере 20 тысяч рублей для участников программы, обучающихся в местных образовательных учреждениях. Кроме того, талантливые студенты-соотечественники могут получать ежемесячную стипендию от правительства Новосибирской области в размере 3035 рублей. Для школьников из многодетных и малоимущих семей предусмотрено горячее питание.
Наибольшее число переселенцев выбрало для жизни города Новосибирск и Бердск, а также Искитимский и Новосибирский районы. Программа продолжает привлекать соотечественников, предоставляя им возможности для интеграции в новое общество и адаптации к жизни в регионе.