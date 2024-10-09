Сколько надо зарабатывать в Прикамье, чтобы выплачивать ипотеку

Брать или не брать? Такой вопрос встает перед теми, кто раздумывает о приобретении жилья по ипотеке.
В Национальном бюро кредитных историй сделали расчет, сколько в том или ином регионе нужно зарабатывать отдельно взятой семье, чтобы более-менее спокойно расплачиваться по ипотеке, не экономя на всем подряд. Как выглядит ситуация в приволжских регионах?
Дорогая моя Самара
Исходили эксперты из того, что сравнительно комфортной будет ситуация, когда на ипотечные платежи тратится не более трети семейного бюджета. То есть попросту брали средний размер ипотеки и умножали на три. Расчеты проводились для 30 регионов страны.
На первый взгляд цифры выглядят пугающими. Например, больше всего придется зарабатывать жителям Самарской области — 105 тысяч рублей в месяц! Этот регион в общем списке опередили по дороговизне обслуживания ипотечных кредитов лишь столичные города, прилегающие к ним области и Ханты-Мансийский автономный округ.
При этом средняя стоимость ипотеки по этому региону выросла за полгода, согласно исследованию, сразу на 9,1 процента.
Все это так, но и зарплата росла. По данным РИА «Новости», за год она выросла в Самаре на 18,9 процента и составляет в среднем 67,1 тысячи рублей. Выходит, в одиночку самарцу ипотеку потянуть очень сложно. Но если в семье двое работающих, получающих на руки по среднему, то концы вполне можно свести с концами.
Доступнее всего — Удмуртия
Доступнее всего по Приволжью в рейтинге оказалась ипотека в Удмуртии. Средний размер ипотечных платежей в этой республике оказался таким, что комфортно выплачивать ипотеку могли семьи, которые зарабатывали чуть больше 76 тысяч рублей в месяц. При этом в Ижевске средняя зарплата ненамного ниже, чем в Самаре, — 64,7 тысячи рублей. Получается, при двух работающих ипотека здесь еще доступнее.
Казалось бы, те, кто работает в хорошем месте, могут смело отправляться в банк, оформлять ипотеку и готовиться к новоселью. Однако статистика показывает: теперь жители Приволжья стараются взять ипотеку на более короткий срок и меньшего размера. Хотя жилье отнюдь не дешевеет, а совсем наоборот.
— Средняя ставка по ипотеке с начала года выросла на 2,3 процента — до 10,2 процента, несмотря на это объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 9 процентов, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — На фоне роста ипотечных ставок произошло снижение среднего размера ипотечного кредита. Он уменьшился на 16,7 процента, до 3,32 миллиона рублей, а срок ипотеки — на 4,2 процента, до 24 лет.
СРАВНИМ
Рекомендуемый доход семьи в Приволжье
По Приволжскому округу цифры выглядят так (в тыс. руб): Самарская область — 105, Татарстан — 99,3, Нижегородская область — 98,8, Чувашия — 95,6, Саратовская область — 91,7, Оренбургская область — 89,4, Пермский край — 80,3, Башкортостан — 79,6, Удмуртия — 76,1.