Сколько надо зарабатывать в Прикамье, чтобы выплачивать ипотеку

Все это так, но и зарплата росла. По данным РИА «Новости», за год она выросла в Самаре на 18,9 процента и составляет в среднем 67,1 тысячи рублей. Выходит, в одиночку самарцу ипотеку потянуть очень сложно. Но если в семье двое работающих, получающих на руки по среднему, то концы вполне можно свести с концами.