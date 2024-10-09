Жителей Красноярского края могут высказаться об удобстве использования портала Госуслуг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы могут принять участие в опросе на платформе «Активный гражданин» и поделиться своим мнением о работе портала Госуслуг. Опрос направлен на выявление уровня удовлетворенности функционалом сервиса и удобства получения государственных услуг.