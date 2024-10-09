Жителей Красноярского края могут высказаться об удобстве использования портала Госуслуг

Голосование будет проходить до 7 ноября по ссылке: 24ag.ru/voting/details/2084?locality=1. Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться на портале с помощью учётной записи Госуслуг.
Опрос позволит понять, насколько цифровой сервис удобен в использовании, какие есть рекомендации по улучшению его работы, какие услуги и инструменты портала наиболее востребованы у жителей региона.
Напомним, перевод госуслуг в электронный вид является одной из важнейших задач государства, которая реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
На текущий момент почти 1,5 млн жителей Красноярского края имеют подтвержденную учетную запись Госуслуг. Она позволяет пользоваться всеми сервисами, которые доступны сейчас на портале.
Среди наиболее популярных массовых социально значимых услуг, которые жители края предпочитают получать в электронном виде:
— запись в школу и детский сад;
— назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи;
— предоставление регионального материнского (семейного) капитала;
— предоставление права льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте общего пользования.
Опрос поможет оценить эффективность портала Госуслуг в регионе и учесть мнения граждан при дальнейшем развитии цифровых услуг, сообщает министерство цифрового развития Красноярского края.