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В Новосибирске презентовали марку в честь 150-летия со дня рождения Рериха

Тираж выпуска — 17 тысяч штук.

Источник: Почта России

В новосибирском Музее Николая Рериха прошла презентация и спецгашение почтового блока марок, изданного к 150-летию со дня рождения великого художника. Марки выпустили тиражом 17 тысяч штук, а их номинал составляет 200 рублей.

— Николай Рерих был не только художником, ученым, путешественником. Он был еще автором идеи и инициатором создания первого в истории международного договора о защите культурного наследия, — подчеркнул директор макрорегиона Сибирь «Почты России» Александр Завьялов.

Кроме того, он одним из первых поставил оттиск штемпеля. Это также сделали замминистра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская и заместитель исполнительного директора Сибирского Рериховского общества и Музея Н. К. Рериха Сергей Деменко.

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