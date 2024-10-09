В Новосибирске презентовали марку в честь 150-летия со дня рождения Рериха

В новосибирском Музее Николая Рериха прошла презентация и спецгашение почтового блока марок, изданного к 150-летию со дня рождения великого художника. Марки выпустили тиражом 17 тысяч штук, а их номинал составляет 200 рублей.
— Николай Рерих был не только художником, ученым, путешественником. Он был еще автором идеи и инициатором создания первого в истории международного договора о защите культурного наследия, — подчеркнул директор макрорегиона Сибирь «Почты России» Александр Завьялов.
Кроме того, он одним из первых поставил оттиск штемпеля. Это также сделали замминистра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская и заместитель исполнительного директора Сибирского Рериховского общества и Музея Н. К. Рериха Сергей Деменко.