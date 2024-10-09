В центре Уфы временно перекроют несколько улиц

В связи с этим введут временное ограничение движения для транспорта 10 октября с 8 до 13 часов на ул. Театральной (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди) и 11 октября с 8 до 13 часов на ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина) и ул. Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции).
Как пояснили в администрации города, в эти дни пройдут подготовка и проведение торжественной церемонии посвящения обучающихся классов им. Героя Российской Федерации генерал-майора М. М. Шаймуратова в ряды «шаймуратовцев».
Отмечается, что схема движения общественного транспорта 11 октября изменится (схема прилагается). Жителей просят отнестись с пониманием и выбрать иной путь для проезда в указанное время.
В мэрии напомнили, что по инициативе Главы региона Радия Хабирова с 2020 года в школах городов и районов Башкортостана начали открываться классы имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Доброй традицией в День республики стало проведение на Советской площади Уфы торжественной церемонии посвящения ребят в ряды «шаймуратовцев».