В центре Уфы временно перекроют несколько улиц

В связи с этим введут временное ограничение движения для транспорта 10 октября с 8 до 13 часов на ул. Театральной (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди) и 11 октября с 8 до 13 часов на ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина) и ул. Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Октябрьской революции).