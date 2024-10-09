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Красноярские хирурги помогли девушке, у которой срослись суставы челюсти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии БСМП провели редкую операцию.

Источник: Getty Images/Unsplash

За медицинской помощью обратилась девушка, у которой диагностировали анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава.

Анкилоз возник у пациентки из-за хронического воспалительного процесса, который привел к костному сращению суставных поверхностей. При обращении к хирургам БСМП девушка не могла открыть рот шире, чем на один сантиметр.

Сначала жительница края проходила лечение у гнатолога, но это было безуспешно. Пациентку направили к челюстно-лицевым хирургам для оперативного лечения.

Врачи разработали план операции. Как рассказали в краевом Минздраве, девушке удалили измененные структуры, после чего установили протез. Функцию сустава восстановили. После операции в первые пять дней наблюдалась полноценная работа сустава и хорошее заживление.

«Подобные этому оперативные вмешательства редко встречаются в практике. Сложность операции заключается в близости расположения ветвей лицевого нерва и риске их повредить, — рассказывает челюстно-лицевой хирург Артем Крючков. — Во время операции мы аккуратно обошли все веточки и ни одну не задели. Операция прошла успешно, пациентка счастлива, а мы довольны своим результатом».

медицина