Красноярские хирурги помогли девушке, у которой срослись суставы челюсти

За медицинской помощью обратилась девушка, у которой диагностировали анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава.
Анкилоз возник у пациентки из-за хронического воспалительного процесса, который привел к костному сращению суставных поверхностей. При обращении к хирургам БСМП девушка не могла открыть рот шире, чем на один сантиметр.
Сначала жительница края проходила лечение у гнатолога, но это было безуспешно. Пациентку направили к челюстно-лицевым хирургам для оперативного лечения.
Врачи разработали план операции. Как рассказали в краевом Минздраве, девушке удалили измененные структуры, после чего установили протез. Функцию сустава восстановили. После операции в первые пять дней наблюдалась полноценная работа сустава и хорошее заживление.
«Подобные этому оперативные вмешательства редко встречаются в практике. Сложность операции заключается в близости расположения ветвей лицевого нерва и риске их повредить, — рассказывает челюстно-лицевой хирург Артем Крючков. — Во время операции мы аккуратно обошли все веточки и ни одну не задели. Операция прошла успешно, пациентка счастлива, а мы довольны своим результатом».