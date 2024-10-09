Красноярские хирурги помогли девушке, у которой срослись суставы челюсти

«Подобные этому оперативные вмешательства редко встречаются в практике. Сложность операции заключается в близости расположения ветвей лицевого нерва и риске их повредить, — рассказывает челюстно-лицевой хирург Артем Крючков. — Во время операции мы аккуратно обошли все веточки и ни одну не задели. Операция прошла успешно, пациентка счастлива, а мы довольны своим результатом».