Гроза автомобилистов и охранники порядка: где в Красноярском крае находятся дорожные камеры

Оказывается, и изображения с дорожных камер сегодня собираются в сети в одном месте. Видеокамеры на дорогах представлены списком ссылок по отрезкам дорог. Перейдя по ним, вы увидите картинки с мест с указанием километра дороги, на котором ведется фиксация. Проверка «КП»-Красноярск показала, что это статичные картинки с машинами на дорогах, и обновляются они не в режиме реального времени, а с запозданием. Время и место съемки есть на фото.