Гроза автомобилистов и охранники порядка: где в Красноярском крае находятся дорожные камеры

Карту дорожных камер скоро обновят в Красноярском крае. Произойдет это в конце года, когда на дорогах запустят 40 новых систем видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас их монтируют.
На 9 октября на трассах региона работают 162 стационарных комплекса фотовидеофиксации, 34 передвижных (называемых в народе «треногами») и один мобильный — «Паркон». Их расположение не скрывается. Это помогает автомобилистам быть дисциплинированнее на опасных участках. Обычно водителям известны точки съемки на привычных маршрутах (например, дом-работа). А где заранее узнать про другие, если предстоит дальняя поездка? Можно ли увидеть их все с привязкой к карте дорог региона?
Корреспондент «КП»-Красноярск обратился за подробностями в пресс-службу Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор). Рассказываем, где установлены дорожные камеры в Красноярском крае в 2024 году, и в каких местах они начнут работать в ближайшем будущем.
В краевом центре видеофиксацией охватят опасные участки дорог.
Семнадцать из упомянутых четырех десятков комплексов поставят к новому году возле оживленных дорог Красноярска. Делимся, где именно они появятся:
— Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
— Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
— Красноярск, ул. Копылова, 42;
— ул. Партизана Железняка, 42;
— ул. Белинского, 8;
— пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;
— пересечение улиц 9 мая и пр. Комсомольский;
— ул. Семафорная, 247Б;
— пересечение улиц Павлова и Щербакова;
— Красноярск, пересечение улиц Мичурина и Грунтовая;
— ул. Калинина, 169А;
— ул. Дубровинского, 114;
— пересечение улиц Взлетная и Октябрьская;
— пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;
— пересечение улиц Вейнбаума и Марковского.
Помимо краевого центра, камеры установят в Ачинске, Березовке, Боготоле, Канске, Лесосибирске, Назарове и Норильске, а также на дорогах Емельяновского, Новоселовского, Суххобузимского, Козульского и Уярского районов. Уже известно, где они будут работать.
Видеокамеры устанавливают на аварийно опасных участках и отмечают на онлайн картах, чтобы их расположение могли видеть автолюбители.. ЛЕНЦ Мария | Архив КП Где узнать расположение дорожных камер в регионе.
Сегодня можно уточнить, не выходя из дома, мимо скольки камер видеофиксации вам предстоит проехать. «Бонусом» вы узнаете, какие нарушения они могут запечатлеть.
И стационарные комплексы фотовидефиксации, и передвижные, обозначены на онлайн-карте Красноярского края по ссылке.
Кликнув по значку с фотоаппаратом или камерой с треногой (так обозначено мобильное оборудование для видеофиксации), вы увидите в открывшемся поле название техники, километр автодороги, на котором она установлена, а также список нарушений, которые фиксирует оборудование.
Там же есть кнопка «Задать вопрос», если вы хотите узнать что-то у краевых дорожников о выбранных на карте камерах. Анонимно сделать это не получится: для отправки вопроса на официальном сайте нужно обязательно ввести имя, номер телефона, адрес электронной почты и подтвердить согласие на обработку персональных данных. Без этого обращение просто не отправится.
Также по ссылке размещена карта передвижения мобильного комплекса фотовидеофиксации Паркон-А в Красноярске (его время работы: с 08:00 по 20:00 ежедневно).
Напомним, с помощью этой техники ловят нарушителей правил остановки и стоянки. Например, тех, кто припарковался под запрещающим знаком или «расположился» на выделенной для общественного транспорта полосе.
У краевых дорожников есть еще одна онлайн-карта, полезная для автомобилистов. Камеры видеофиксации на ней обозначены, но подробностей о них нет. Зато вы можете здесь же отобразить переправы (и узнать, действующие они или закрытые на сегодняшний день), а также увидеть все заправочные станции и СТО по пути следования.
Так выглядит онлайн-карта с дорожными камерами, на которой также можно отобразить переправы, заправки и СТО. Фото: скриншот сайта krudor.ru.
Оказывается, и изображения с дорожных камер сегодня собираются в сети в одном месте. Видеокамеры на дорогах представлены списком ссылок по отрезкам дорог. Перейдя по ним, вы увидите картинки с мест с указанием километра дороги, на котором ведется фиксация. Проверка «КП»-Красноярск показала, что это статичные картинки с машинами на дорогах, и обновляются они не в режиме реального времени, а с запозданием. Время и место съемки есть на фото.
Фотографии с дорожных камер также помогают оценить состояние интересующих участков трасс. Фото: скриншот сайта krudor.ru.
Лайфхак: многие автолюбители используют фото с дорожных камер не столько для «отсмотра» проезжающих машин, сколько для того, чтобы узнать погоду и оценить дорожные условия там, куда они собираются. На карточках отлично видно, идет ли сейчас на интересующем участке трассы снег, образовался ли гололед, дождливо или сухо.
На каждом участке фиксируются «свои» нарушения.
У многих возникает вопрос: почему на дорогах устанавливают разные камеры? Скажем, в одних местах они «ловят» только нарушителей с непристегнутыми ремнями, а в других — исключительно тех, кто не уступает дорогу на пешеходном переходе? Не лучше ли монтировать комплексы, которые фиксируют максимум нарушений сразу?
Разные системы фиксируют различные нарушения ПДД. ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
— Это во многом зависит от требований ГИБДД, так как места монтажа техники определяются специалистами Госавтоинспекции. Они направляют нам информацию, а мы заключаем контракт на поставку и установку оборудования. Также это обусловлено участками дорог, на которых фиксируются нарушения. Говоря понятным языком, проезд на красный свет можно снять только там, где есть светофор, а непредоставление преимущества пешеходу — там, где есть пешеходные переходы. Если их нет, то ставить комплексы с избыточными для конкретных мест возможностями не имеет смысла, — пояснили в КрУДоре.