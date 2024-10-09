В сквере возле КФУ установили памятник Конфуцию

По словам краеведа Марка Шишкина, площадка перед библиотекой Лобачевского давно ждала смыслового наполнения. Он напомнил, что с 1924 года эта территория официально являлась частью Ленинского сада, и была посвящена увековечению памяти основателя советского государства. В 1924 году там был установлен самый первый посмертный казанский бюст Ленина, а в 1925 году — интересный памятник Ленину работы скульптора Николая Шильникова. Но все последние десятилетия эта территория представляла собой неухоженные заросли.