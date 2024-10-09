В Омске официально открыли скамейку для генерала

Отметим, генерал Густав Гасфорд известен омичам не просто как историческая личность, но и как муж Любочки, чья скульптура уже много лет сидит на скамейке на Любинском проспекте, который также назван ее именем. Вторая жена Гасфорда Любовь Федоровна умерла в Омске в 23 года. Примечательно, что скульптуру Гасфорда хотят посадить на скамейку на той же улице, хоть и на некотором расстоянии от своей второй жены.