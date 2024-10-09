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В Омске официально открыли скамейку для генерала

В Омске в среду, 10 октября 2024 года, состоялось официальное открытие скамейки у Омского историко-краеведческого музея по улице Ленина. Предполагается, что впоследствии на ней будет сидеть скльптура генерал-губернатора Западной Сибири Густава Гасфорда, умершего 150 лет назад.

Как пояснил директор музея Петр Вибе, скамейку установили, чтобы анонсировать планы по производству скульптуры, на которую пока нет денег.

По информации омского Минкульта, фигура Густава Гасфорда, автором которой стал скульптор Михаил Минин, пока изготовлена из пластилина. Но чтобы отлить памятник из бронзы, потребуется внушительная сумма.

Отметим, генерал Густав Гасфорд известен омичам не просто как историческая личность, но и как муж Любочки, чья скульптура уже много лет сидит на скамейке на Любинском проспекте, который также назван ее именем. Вторая жена Гасфорда Любовь Федоровна умерла в Омске в 23 года. Примечательно, что скульптуру Гасфорда хотят посадить на скамейку на той же улице, хоть и на некотором расстоянии от своей второй жены.

искусство