В Новосибирске прокуратура прокомментировала отсутствие отопления в Первомайском районе

В интервью Сиб.фм начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры НСО Олег Желдак сообщил, что проблемы в коммунальной сфере на территории Первомайского района появились еще с начала отопительного сезона.
Он отмечает, что в отношении ресурсоснабжающих организаций были определенные сложности. Задолженность привела к ограничению подачи тепла и газа. В связи с этим муниципалитет Новосибирска своевременно принял меры, ввел режим повышенной готовности 18 сентября, чтобы исключить ситуацию, связанную с неподачей тепла в жилой фонд.
Он добавил, что в настоящее время отсутствуют внешние факторы, которые бы препятствовали подключению жилых домов к отоплению.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Первомайском районе вводится режим ЧС из-за холодных батарей.