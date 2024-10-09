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В Новосибирске прокуратура прокомментировала отсутствие отопления в Первомайском районе

Прокуратура НСО контролирует ситуацию в Первомайском районе, где в данный момент введен режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением.

Источник: AP 2023

В интервью Сиб.фм начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры НСО Олег Желдак сообщил, что проблемы в коммунальной сфере на территории Первомайского района появились еще с начала отопительного сезона.

Он отмечает, что в отношении ресурсоснабжающих организаций были определенные сложности. Задолженность привела к ограничению подачи тепла и газа. В связи с этим муниципалитет Новосибирска своевременно принял меры, ввел режим повышенной готовности 18 сентября, чтобы исключить ситуацию, связанную с неподачей тепла в жилой фонд.

Он добавил, что в настоящее время отсутствуют внешние факторы, которые бы препятствовали подключению жилых домов к отоплению.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Первомайском районе вводится режим ЧС из-за холодных батарей.

ЖКХ