В Новосибирске прокуратура прокомментировала отсутствие отопления в Первомайском районе

Он отмечает, что в отношении ресурсоснабжающих организаций были определенные сложности. Задолженность привела к ограничению подачи тепла и газа. В связи с этим муниципалитет Новосибирска своевременно принял меры, ввел режим повышенной готовности 18 сентября, чтобы исключить ситуацию, связанную с неподачей тепла в жилой фонд.