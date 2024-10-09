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Труп мужчины обнаружен у забора Латвии на границе с Беларусью

Пограничники обнаружили труп иностранцы на границе Беларуси с Латвией.

Источник: Комсомольская правда

В Госпогранкомитете 9 октября сообщили, что на границе с Латвией был обнаружен труп беженца.

Тело погибшего мужчины нашли полоцкие пограничники у латвийского пограничного забора.

В ГПК обратили внимание на то, что это второй труп беженца за сутки на границе. Тело иностранца было обнаружено без документов и телефона.

Следователи работают на месте происшествия.

— На латвийском участке с начала года погибло десять иностранцев. Всего же с 2021 года миграционная политика ЕС убила уже 58 беженцев, — прокомментировали в ГПК.

Тем временем литовцы отказались играть против белорусов в чемпионате мира по пляжному футболу.

А Генпрокуратура отреагировала на прикрепленный к воздушному шару диван в Витебске.