Труп мужчины обнаружен у забора Латвии на границе с Беларусью

В Госпогранкомитете 9 октября сообщили, что на границе с Латвией был обнаружен труп беженца.
Тело погибшего мужчины нашли полоцкие пограничники у латвийского пограничного забора.
В ГПК обратили внимание на то, что это второй труп беженца за сутки на границе. Тело иностранца было обнаружено без документов и телефона.
Следователи работают на месте происшествия.
— На латвийском участке с начала года погибло десять иностранцев. Всего же с 2021 года миграционная политика ЕС убила уже 58 беженцев, — прокомментировали в ГПК.
Тем временем литовцы отказались играть против белорусов в чемпионате мира по пляжному футболу.
А Генпрокуратура отреагировала на прикрепленный к воздушному шару диван в Витебске.