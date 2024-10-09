21,6 тысячи нижегородцев заразились ОРВИ

Более 21 тысячи человек заболели респираторными инфекциями в Нижегородской области за минувшую неделю. 958 из них подхватили коронавирус, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Всего специалисты обследовали почти 18 тысяч нижегородцев. У них выявили риновирусы, микоплазму, парагрипп и метапневмовирус.
С начала прививочной кампании от гриппа вакцинировались 720,5 тысячи человек. Это 27,4% населения региона.
Всего в Нижегородскую область поступило более 1 млн вакцин против гриппа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали болезни, которыми заражаются от домашних питомцев.