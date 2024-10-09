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В Башкирии асфальтируют очередной участок белорецкой трассы

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк асфальтируют 1,5-километровый участок в Кармаскалинском районе близ деревни Варшавка. Ремонт дороги проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Источник: Минтранс РБ

После обновления асфальтобетонного покрытия подрядная организация займется укреплением обочин и нанесением разметки, что обеспечит безопасность и комфорт водителей.

«Дорога Уфа — Инзер — Белорецк является популярным туристическим направлением с интенсивным автомобильным движением. Поэтому так важно поддерживать ее в нормативном состоянии», — прокомментировала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

В 2024 году запланирован ремонт трёх участков дороги общей протяженностью 11,1 км. Более 9,5 км из них будут отремонтированы в Белорецком районе. Также на белорецкой трассе ведётся ремонт двух путепроводов.