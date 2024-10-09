В Башкирии асфальтируют очередной участок белорецкой трассы

После обновления асфальтобетонного покрытия подрядная организация займется укреплением обочин и нанесением разметки, что обеспечит безопасность и комфорт водителей.
«Дорога Уфа — Инзер — Белорецк является популярным туристическим направлением с интенсивным автомобильным движением. Поэтому так важно поддерживать ее в нормативном состоянии», — прокомментировала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
В 2024 году запланирован ремонт трёх участков дороги общей протяженностью 11,1 км. Более 9,5 км из них будут отремонтированы в Белорецком районе. Также на белорецкой трассе ведётся ремонт двух путепроводов.