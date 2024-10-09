Туристический поезд «Ладожская Нерпочка» перевез 16,3 тысячи пассажиров за сезон

Туристический поезд «Ладожская Нерпочка», который курсировал по Карелии с апреля, завершил сезон работы. За полгода по маршруту Сортавала — Валаамский Причал он перевез 16,3 тысячи пассажиров, а это в 2,5 раза больше, чем было в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.