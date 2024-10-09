Туристический поезд «Ладожская Нерпочка» перевез 16,3 тысячи пассажиров за сезон

Туристический поезд «Ладожская Нерпочка», который курсировал по Карелии с апреля, завершил сезон работы. За полгода по маршруту Сортавала — Валаамский Причал он перевез 16,3 тысячи пассажиров, а это в 2,5 раза больше, чем было в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
— Во главе туристического поезда уникальный маневровый паровоз серии 9П, который почти в два раза меньше обычного паровоза. Его специально создали для этого маршрута, — добавили в пресс-службе.
Также в состав поезда входит стилизованный под эпоху начала прошлого столетия обзорный вагон открытого типа и вагон-ресторан.
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