Отличники пошли в колледжи. Каких специалистов не хватает в регионе?

«Сегодня огромный дефицит работников ощущается по всем направлениям. С одной стороны, это — сигнал к тому, чтобы пересмотреть технологические процессы, с тем чтобы загруженность оборудования была больше, росла производительность труда, — говорит президент Калининградской ТПП Феликс Лапин. — Работодатель понял: если хочешь получить кадры, нужно озаботиться этим до выпуска специалистов из образовательных учреждений… И пока у него ещё есть возможность выбора на практике. Есть ещё одна история: цена рабочей силы. Хотим мы или нет, важно понимать: сейчас на зарплаты 20−30 тыс. уже никого не найдёшь. У студентов есть портрет своей будущей профессии. По оценке, которую делал БФУ им. И. Канта, в представлении поступающих и первокурсников зарплата у них должна быть от 70 до 100 тыс. руб. сразу после окончания. Видимо, молодёжь правильно оценивает возможности полноценной жизни».