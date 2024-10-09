Отличники пошли в колледжи. Каких специалистов не хватает в регионе?

Если раньше молодёжь пугали: «Будешь плохо учиться — пойдёшь в ПТУ», то сейчас наблюдается обратный процесс: в колледжи и училища пошли хорошисты и отличники. Об изменениях рынка труда говорили на заседании комитета по образованию и рынку труда Калининградской торгово-промышленной палаты.
Дефицит при вакансиях.
«Сегодня огромный дефицит работников ощущается по всем направлениям. С одной стороны, это — сигнал к тому, чтобы пересмотреть технологические процессы, с тем чтобы загруженность оборудования была больше, росла производительность труда, — говорит президент Калининградской ТПП Феликс Лапин. — Работодатель понял: если хочешь получить кадры, нужно озаботиться этим до выпуска специалистов из образовательных учреждений… И пока у него ещё есть возможность выбора на практике. Есть ещё одна история: цена рабочей силы. Хотим мы или нет, важно понимать: сейчас на зарплаты 20−30 тыс. уже никого не найдёшь. У студентов есть портрет своей будущей профессии. По оценке, которую делал БФУ им. И. Канта, в представлении поступающих и первокурсников зарплата у них должна быть от 70 до 100 тыс. руб. сразу после окончания. Видимо, молодёжь правильно оценивает возможности полноценной жизни».
По словам руководителя отдела маркетинга СЗФО компании HeadHunter Екатерины Скляренко, сегодня в экономике России не хватает более 1,5 млн человек. А к 2030 году дефицит может увеличиться до 2−4 млн. Для нашей области самые остродефицитные специалисты — рабочий персонал, «продажники», водители, логисты, строители и медики.
Аналитики отмечают, что в этом году наметился рост соискательской активности. Люди меняют работу большей частью из-за недостаточной оплаты труда. Помимо зарплаты растёт запрос на удобный график работы. Если возрастные кандидаты (их трудоустраивать стали в полтора раза больше) готовы пока ещё работать ради пользы обществу, то для молодёжи важен баланс между работой и личной жизнью.
Замдиректора Центра занятости населения области Ирина Селиванова сообщила, что на портале «Работа в России» зарегистрировано меньше 2 тысяч безработных жителей области (исторический минимум). А вот количество вакансий за год выросло с 10 до 13 тысяч. Причём 63% вакантных мест — рабочие профессии, из них 16% — неквалифицированный труд со средним уровнем дохода всего 27 тыс. руб. В то время как соискатели хотят зарплату от 50 до 60 тыс.
Сейчас Центр занятости наращивает базу тех, кто работает, но хочет сменить вид деятельности.
Куда деваются троечники.
Что касается подготовки кадров, в области функционирует 17 колледжей, из них 13 государственных. Ещё в восьми вузах специалистов готовят по программам среднего профобразования.
"У нас растёт средний балл абитуриентов по многим специальностям, особенно востребованным для экономики: информационные технологии, машиностроение, медицина, педагогика, — рассказал начальник отдела специального, профессионального, дополнительного образования регионального минобразования Алексей Гончаров. — За счёт средств областного бюджета за последние три года количество бюджетных мест выросло на 30−35%. В этом году поступило 8 800 человек. В их числе — выпускники прежних лет; молодые люди, вернувшиеся из армии; взрослые люди, которые решили сменить профессию (они обучаются платно). В колледжи поступает около 60% выпускников девятых классов.
С педагогами напряжённо. В целом в системе среднего профобразовании области не хватает 150−200 человек. А вот материальная база учебных заведений в последние годы значительно улучшилась. Один из примеров: кластер машиностроения в Прибалтийском судостроительном техникуме. Это учебное заведение — одна из трёх региональных площадок проекта «Профессионалитет», призванного сблизить образование и бизнес.
По словам Алексея Леонидовича, стоимость обучения за год в колледжах региона выросла не сильно.
«На рабочие специальности рост есть, но он объективный. К примеру, для подготовки сварщиков нужно покупать металл, электроды. Их стоимость на рынке растёт, соответственно, растут и расходы для образовательной организации. За бесплатников платит бюджет: на подготовку рабочих специальностей это порядка 60 тыс. руб. Что касается “платников”, там рост, в основном, на процент инфляции. Но “платников” как раз больше в основном на малозатратных специальностях», — отметил собеседник.
А куда сегодня идут троечники? В колледжах есть бюджетные места на рабочие специальности, на которые могут попасть выпускники 9-х классов со средним баллом аттестата 3,4−3,5. Если средний балл ниже, можно продолжить обучение в 10-м классе школы. Для них есть проект «колледж-класс», когда подростки, обучаясь в школе, получают параллельно рабочую профессию.