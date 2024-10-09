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Полиция нагрянула с миграционной проверкой на крупную стройплощадку в Ростове

На стройплощадке в Ростове проверили 68 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

На стройке в Первомайском районе Ростова-на-Дону состоялась миграционная проверка «Нелегал». Всего опросили 68 рабочих, сообщает городская полиция.

Правоохранители выявили 23 административных нарушения, которые в основном (21 случай) были связаны с несоблюдением правил въезда и режима пребывания в России. Два человека затянули сроки обращения за выдачей патента.

Кроме этого, двух иностранцев поймали на подделке документов, что является уголовным преступлением (327 УК РФ).

— По факту предоставления бытовок на территории строительного объекта, а также привлечения граждан к трудовой деятельности составили материал по статье «Организация незаконной миграции» (322.1 УК РФ), — говорится в информации группы по связям со СМИ УМВД России по Ростову-на-Дону.

Добавим, рейд проводился при участии представителей УФСБ России по Ростовской области.