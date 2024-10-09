Полиция нагрянула с миграционной проверкой на крупную стройплощадку в Ростове

— По факту предоставления бытовок на территории строительного объекта, а также привлечения граждан к трудовой деятельности составили материал по статье «Организация незаконной миграции» (322.1 УК РФ), — говорится в информации группы по связям со СМИ УМВД России по Ростову-на-Дону.