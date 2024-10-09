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Почти 6 тысяч человек остались без света в Белогорске

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в среду частично обесточен город Белогорск в центральном Крыму, сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением.

«В результате обесточены 24 трансформаторные подстанции, 2512 точек поставок. Без электричества остаются 5 767 человек», — уточнил он.

Часть Севастополя, прилегающие населенные пункты и ряд местных садовых товариществ в среду остались без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба компании «Севастопольэнерго».

По данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. В текущем году заменили уже 150 подстанций. Всего же до конца года на полуострове заменят 52 трансформаторные подстанции, что позволит наладить надежную работу электросетей. А в первом квартале 2025 года обновят еще 50 трансформаторных подстанций за счет республиканского бюджета.

ЖКХ