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В Самаре косуля устроила забег по городским улицам 9 октября

Жители Самары заметили бегающую косулю на улицах Советской Армии и Ново-Садовой 9 октября.

Источник: соцсети

В среду, 9 октября 2024 года, в Самаре в гости к горожанам прибежал лесной житель — косуля гуляла по нескольким улицам областного центра. Видео с животным поделился местный видеоблогер Евгений Щекин.

«Как быстро пробежала! Скорее всего за едой в город вышла», — написали в комментариях самарцы.

Сначала косулю засняли на улице Советской Армии. Но долго на одном месте она не стояла. Даже наоборот очень быстро бегала по Самаре и сменяла локации. Потом в социальных сетях появилось уже другое видео, на котором видно, что лесной зверь путешествует по улице Ново-Садовой возле ТРЦ «Апельсин».

Он пробежал прямо вдоль трамвайных путей. Некоторые самарцы отмечают, что животное выглядит напуганным, и переживают за его судьбу. Пока неизвестно, как косуля попала в город.

флора и фауна