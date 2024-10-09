В Самаре косуля устроила забег по городским улицам 9 октября

Сначала косулю засняли на улице Советской Армии. Но долго на одном месте она не стояла. Даже наоборот очень быстро бегала по Самаре и сменяла локации. Потом в социальных сетях появилось уже другое видео, на котором видно, что лесной зверь путешествует по улице Ново-Садовой возле ТРЦ «Апельсин».