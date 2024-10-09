В Самаре косуля устроила забег по городским улицам 9 октября

В среду, 9 октября 2024 года, в Самаре в гости к горожанам прибежал лесной житель — косуля гуляла по нескольким улицам областного центра. Видео с животным поделился местный видеоблогер Евгений Щекин.
«Как быстро пробежала! Скорее всего за едой в город вышла», — написали в комментариях самарцы.
Сначала косулю засняли на улице Советской Армии. Но долго на одном месте она не стояла. Даже наоборот очень быстро бегала по Самаре и сменяла локации. Потом в социальных сетях появилось уже другое видео, на котором видно, что лесной зверь путешествует по улице Ново-Садовой возле ТРЦ «Апельсин».
Он пробежал прямо вдоль трамвайных путей. Некоторые самарцы отмечают, что животное выглядит напуганным, и переживают за его судьбу. Пока неизвестно, как косуля попала в город.