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В Хабаровске организуют горячую линию по вопросам работы транспорта

С 10:00 до 11:00 11 октября в управлении промышленности, транспорта и связи будет работать телефонная линия для консультаций по теме «Работа муниципального пассажирского транспорта на регулярных маршрутах», как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Чтобы получить ответы на вопросы о работе транспорта, можно позвонить по номеру 30−28−88. На ваши вопросы ответит Наталия Егоровна Осадчук, консультант отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли.