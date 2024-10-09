Чтобы получить ответы на вопросы о работе транспорта, можно позвонить по номеру 30−28−88. На ваши вопросы ответит Наталия Егоровна Осадчук, консультант отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли.
В Хабаровске организуют горячую линию по вопросам работы транспорта
С 10:00 до 11:00 11 октября в управлении промышленности, транспорта и связи будет работать телефонная линия для консультаций по теме «Работа муниципального пассажирского транспорта на регулярных маршрутах», как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.