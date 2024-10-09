«Молодёжь не торопится». Средний возраст роженицы на Южном Урале — 35 лет

Не готовы рожать?
Нынешняя демографическая ситуация в регионе практически не отличается от общих тенденций в стране.
«За семь месяцев с начала 2024 года у нас есть небольшой отставание по сравнению с годом предыдущим, — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. — Надеемся, что за ноябрь-декабрь еще сравняются показатели. Смертность превышает рождаемость, разница — почти 12 тыс. человек. В стране вообще есть регионы-лидеры, где традиционно рождается большое количество детей в семье, — это Южный федеральный округ, это Северо-Кавказский федеральный округ, Чечня, Дагестан, Ингушетия. У нас, к сожалению, ситуация иная, нас подкосили 90-е годы: из-за падения количества рождаемости в те годы, мы сейчас имеем демографический спад, то есть количество женщин оптимального репродуктивного возраста в возрасте 24−28 лет у нас весьма не велико, их чуть больше 15 тыс. человек. А это почти вдвое меньше, чем женщин в возрасте 35−38, выходящих из репродуктивного возраста».
Семьям, которые не могут естественным образом забеременеть, на Южном Урале выделяют квоты на бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь. Благодаря репродуктивным технологиям, в этом году более 500 жительниц области обзавелись потомством.
«Кроме того, лиц в возрасте от 18 до 49 лет, как женщин, так и мужчин, с апреля этого года мы активно приглашаем на углубленную диспансеризацию, которая включает в себя изучение репродуктивной функции и репродуктивного потенциала, — добавил Евгений Ванин. — Проходят дни открытых дверей в женских консультациях».
«Мы сегодня всё чаще сталкиваемся с эффектом отложенной беременности, — констатировала факт председатель челябинского регионального отделения Союза женщин, президент благотворительного фонда “Родная” Наталья Баскова. — Что характерно, причиной тому чаще всего не сложности со здоровьем или семейная ситуация. Просто в обществе до сих пор бытует стереотип, что ребёнок — это непременно какие-то сложности. Мы сегодня проводим большую работу, направленную на борьбу с этим стереотипом. Устраиваем мероприятия, которые дают возможность любой семье где-то побыть вместе в красивой обстановке, с какими-то активностями. Больше трети мероприятий сегодня организуют некоммерческие организации».
На одной волне со своими детьми
Одно из таких мероприятий — Уральский беременный форум, который состоится 27 октября. Это грандиозное событие для тех, кто планирует стать родителями, беременных женщин и для семей с детьми первого года жизни.
«На прошедший форум в апреле пришли более 300 беременных женщин и около 100 сопровождающих — мужья, подруги, мамы и другие родственники, — сообщила руководитель АНО “Союз родителей”, организатор “Уральского беременного форума” Алёна Чепиль. — Мы рады, что форум имеет резонанс в городе. Это означает, что все усилия не напрасны, что работа на повышение авторитета семьи и семейных ценностей идёт не зря. Я сама многодетная мама, первого сына родила в 22, сейчас ему почти 14 лет. Получается, что он уже не маленький, и я ещё молодая, мы можем разговаривать на одном и том же языке, смеяться одним и тем же шуткам, это так потрясающе!».
Что касается мер поддержки, то, по словам эксперта, не вполне продуман механизм и адресность этих мер.
«Все семьи делят на малообеспеченные и обеспеченные, — говорит Алёна Чепиль. — Мы сами попадали в категорию малообеспеченных семей, когда я находилась в декретном отпуске. Работал тогда один муж, и меры поддержки были реально колоссальны — пособия, льготы, бесплатный проезд в транспорте, оплата садика, субсидии по оплате ЖКХ… Но когда многодетная семья выходит за рамки малообеспеченности, денег-то ей всё равно не хватает. Хотелось бы, чтобы продумали в правительстве некий вариант заявительного характера, помощь должна быть более адресной! Отмечу еще одно направление: музеи, театры, зоопарк предоставляют бесплатный вход для многодетных семей, но в Челябинске это какие-то определённые дни, под которые должна подстраиваться семья, что тоже не очень удобно».
«Перестаньте пугать женщин!»
«Нужно продолжать повышать социальный статус многодетных семей, — поддержал социальный предприниматель Алексей Лаврик. — Прежде всего, с экранов телевизоров должны убрать всякую дрянь и перестать пугать женщин. Лучше заполнить эфир историями счастливых многодетных семей. Наше государство, коли оно хочет однажды стать современным, должно умолять наших женщин, чтобы они хотели создавать семьи. Надо сделать так, чтобы все поверили в будущее!».
В рамках Уральского беременного форума снова стартовал фотоконкурс «В ожидании чуда». Он проводится по двум блокам номинаций — фотографии и истории:
№ 1. «Уральская Мадонна» (фотографии беременной мамы с 1 ребенком).
№ 2. «Многомама» (фотографии беременной мамы с двумя и более детьми).
№ 3. «Красота в положении» (персональные фотографии будущих мам).
№ 4. «Семья в положении» (семейные фотографии будущих мам и пап).
№ 1. «История традиций семьи» (истории, описывающие традиции семьи, где ждут малыша).
№ 2. «История случая» (история необычного знакомства родителей или о том, как узнали о беременности,
№ 3. «История преодоления» (истории, когда беременность наступает вопреки диагнозам, ситуациям
№ 4. «История счастья» (любые истории, которыми хотят поделиться будущие родители).
«На данный момент зарегистрировались 60 участниц, они прислали на конкурс более 30 историй и 130 фотографий, — рассказала председатель региональной социальной правозащитной организации “Информационный центр поддержки “Содействие”, директор фотоконкурса Неля Гредина. — С положением о конкурсе можно ознакомиться в соцсети Вконтакте, заявки принимаем до 22 ноября. Сами фотографии должны быть сделаны не ранее 23 ноября 2023 года. Подведение итогов и финал запланированы на конец ноября — начало декабря. По традиции награждение участников пройдёт в формате большого семейного праздника”.
Отметим, что с 11 октябряна сайте сhel.aif.ru также можно будет проголосовать за участниц фотоконкурса, в ближайшие дни издание откроет свою номинацию.
«Мы уже не в первый раз поддерживаем фотоконкурс “В ожидании чуда”, — отметила генеральный директор “Аргументы и факты — Южный Урал” Елена Ревнякова. — Наши читатели обожают истории про многодетные семьи, нередки случаи, когда именно нам, как СМИ, удавалось добиться помощи таким семьям, восстановить попранную справедливость».
Кстати, на этой неделе, опубликован материал о челябинской семье в ожидании десятого по счёту ребенка.