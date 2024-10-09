«Молодёжь не торопится». Средний возраст роженицы на Южном Урале — 35 лет

«За семь месяцев с начала 2024 года у нас есть небольшой отставание по сравнению с годом предыдущим, — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. — Надеемся, что за ноябрь-декабрь еще сравняются показатели. Смертность превышает рождаемость, разница — почти 12 тыс. человек. В стране вообще есть регионы-лидеры, где традиционно рождается большое количество детей в семье, — это Южный федеральный округ, это Северо-Кавказский федеральный округ, Чечня, Дагестан, Ингушетия. У нас, к сожалению, ситуация иная, нас подкосили 90-е годы: из-за падения количества рождаемости в те годы, мы сейчас имеем демографический спад, то есть количество женщин оптимального репродуктивного возраста в возрасте 24−28 лет у нас весьма не велико, их чуть больше 15 тыс. человек. А это почти вдвое меньше, чем женщин в возрасте 35−38, выходящих из репродуктивного возраста».