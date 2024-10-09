Антон Курьянов лишился должности генменеджера омского «Авангарда»

Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера омского «Авангарда». Как сообщают СМИ Курьянов сосредоточится на тренерской работе. В частности, он продолжит отвечать за работу с нападающими и игру в большинстве. Евгений Забуга, работающий в штабе команды уже 10 лет, назначен исполняющим обязанности генменеджера.
Курьянов совмещал должности генменеджера и тренера с мая 2024 года. Ранее он уже работал в тренерском штабе «Авангарда» с 2021 по 2023 годы. Антон Курьянов, чемпион мира 2009 года, является одним из самых преданных игроков «Авангарда», проведя за команду 624 матча, забив 149 шайб и отдав 181 голевую передачу.
Вместе с изменением в руководстве, «Авангард» также потерял нападающего Сергея Николишина. Журналист Алексей Шевченко сообщил, что форвард перешел в казахстанский «Барыс». Слухи об уходе Николишина ходили с конца сентября.
Контракт Николишина с «Авангардом» был рассчитан до конца сезона 2025/26. Он был обменян в 2023 году их хабаровского «Амура». В текущем сезоне Николишин провел 10 матчей за омичей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет одну результативную передачу.