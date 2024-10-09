Антон Курьянов лишился должности генменеджера омского «Авангарда»

Курьянов совмещал должности генменеджера и тренера с мая 2024 года. Ранее он уже работал в тренерском штабе «Авангарда» с 2021 по 2023 годы. Антон Курьянов, чемпион мира 2009 года, является одним из самых преданных игроков «Авангарда», проведя за команду 624 матча, забив 149 шайб и отдав 181 голевую передачу.