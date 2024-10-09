В Иркутской области появились новые мемориалы памяти погибших бойцов

— Новый монумент подчёркивает статус населённого пункта, в котором он появился. Когда-то бывший военный городок был прикреплен к части. Её расформировали, но здесь остались жить бывшие кадровые военные и их семьи. Все они просто не могли остаться в стороне от этой нужной всем нам идеи, — прокомментировала Лариса Егорова на церемонии открытия.