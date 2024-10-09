В Иркутской области появились новые мемориалы памяти погибших бойцов

В городах и поселках Приангарья появляются памятники, посвященные погибшим бойцам разных лет. Так, в поселке Чистые Ключи открыли мемориал «Журавли». Он появился благодаря стараниям местных активных жителей, а поддержала их инициативу депутат Законодательного Собрания Иркутской области Лариса Егорова. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.
— Новый монумент подчёркивает статус населённого пункта, в котором он появился. Когда-то бывший военный городок был прикреплен к части. Её расформировали, но здесь остались жить бывшие кадровые военные и их семьи. Все они просто не могли остаться в стороне от этой нужной всем нам идеи, — прокомментировала Лариса Егорова на церемонии открытия.
Открытие мемориала прошло очень торжественно: в поселке состоялся концерт, местные жители провели осеннюю ярмарку — продавали собственные поделки и угощения. А все собранные средства будут направлены для поддержки участников СВО. Все причастные к созданию мемориала получили благодарственные письма, а один из участников, координатор волонтерского движения «Золотые руки ангела» Евгений Идрисов получил медаль от минобороны «За помощь и милосердие».
В Ангарске также недавно прошло открытие памятного мемориала у здания автотранспортного техникума. Он посвящен выпускникам этого учебного учреждения, которые в разные годы погибли при исполнении воинского долга. В церемонии открытия принял участие депутат Заксобрания Денис Ягодзинский.
— В скорбном списке значатся имена тринадцати героев, учившихся здесь и исполнявших свой воинский долг в Афганистане, Чечне и в рамках специальной военной операции, — рассказал депутат.
Ранее Кп-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе обновили оборудование в школьном музее: благодаря финансированию инициативного проекта в музее школы села Узкий луг сделали косметический ремонт и купили новые стеллажи.